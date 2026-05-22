  4. Капитан Вереса вернулся в строй после травмы
22 мая 2026, 14:02
Капитан Вереса вернулся в строй после травмы

Игорь Харатин поможет своей команде, но кадровых потерь еще хватает

НК Верес. Игорь Харатин

Как стало известно Sport.ua, капитан «Вереса» Игорь Харатин поможет своей команде в поединке 30 тура УПЛ – с «Металлистом 1925», который состоится 24 мая. Из-за недомогания он вынужден был пропустить предыдущий матч – с «Карпатами».

По имеющейся информации, не смогут сыграть с харьковчанами Роман Гончаренко, бразильский легионер Весли, Денис Ндукве и Виталий Бойко, который в поединке с «Карпатами» травмировал колено и вернется в строй в конце этого года.

Подопечные Олега Шандрука набрали 31 очко и занимают десятое место в чемпионате.

Ранее ровенский «Верес» официально объявил о продлении контракта с Владиславом Шараем.

инсайд Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Гончаренко Денис Ндукве Виталий Бойко Верес - Металлист 1925
Андрей Писаренко
