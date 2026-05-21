ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с лидером команды

Ровенский «Верес» официально объявил о продлении контракта с украинским вингером Владиславом Шараем.

Отмечается, что новый договор между народным клубом и 28-летним футболистом будет действовать до июня 2028 года.

Напомним, Владислав Шарай выступает в составе «красно-черных» с 2022 года. За 4 сезона игрок провел в футболке ровенского «Вереса» 122 матча, забил 16 голов и отметился 8 результативными передачами.

В нынешнем сезоне на счету игрока 30 матчей за «Верес» в чемпионате и Кубке Украины, 4 забитых мяча и 2 ассиста.

