Карпаты Львов

В субботу, 23 мая, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют заключительный матч сезона против турнирных соседей из «Зари». «Зелено-белые» в предыдущих личных встречах с луганским клубом очков еще не набирали.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре на своем поле хоть и победили «Верес» со счетом 2:0, но остались на 9-м месте. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес заметил: «Я счастлив и доволен тем, как футболисты выложились. Считаю, что команда показала идеальную игру от начала до конца. Мы показали хорошую игру, создали немало моментов и самое важное, что мы удержали ворота на ноль».

В составе «зелено-белых» дубль оформил Владислав Бабогло, который вошел в символическую сборную 29-го тура УПЛ. Беспроигрышная домашняя серия «Карпат» длится в чемпионате 5 игр: три победы и две ничьи. «Зелено-белые» дома могут в 10-й раз сыграть вничью в УПЛ. Вратарь львовского клуба Назар Домчак может провести 15-й «сухой» матч, а Бруниньо – 50-й матч в УПЛ. Это будет 60-й поединок «Карпат» в УПЛ, в том числе 30-й домашний.

Заря

В предыдущем туре «Заря» дома сумела на своем поле отобрать два очка у «Полесья», сыграв вничью со счетом 0:0. После игры главный тренер «бело-черных» Виктор Скрипник отметил: «Хорошо сыграли против мощной команды. Не сидели в защите, ждали своих моментов и создавали их. Были шансы забить. Все играли дисциплинированно. Не могу сказать, что моя команда доигрывает сезон. Мы играем, хотим побеждать и набирать очки».

Подопечные Виктора Скрипника находятся на 8 месте, опережая «Карпаты» на два очка. Беспроигрышная серия «Зари» длится в УПЛ 5 игр: три победы и две ничьи. Виктор Скрипник у руля разных клубов может потерпеть 30-е гостевое поражение в УПЛ. У «Зари» с начала чемпионата было задействовано 27 игроков, в том числе 12 леигионеров. Филипп Будкивский с 12-ю голами находится среди лучших бомбардиров 35-го чемпионата Украины.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Заря» ранее провели три матча в УПЛ и «зелено-белые» потерпели три поражения. Предыдущая игра чемпионата на поле львовского клуба прошла 25 мая прошлого года. Тогда хозяева после точного удара Бабогло открыли счет, но в итоге уступили – 1:3. В составе гостей отличились Андерсон Джордан, Мичин и Слесарь.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), для которого это будет 33-й матч в УПЛ, в том числе рекордный, 16-й, в нынешнем чемпионате. «Карпаты» при этом арбитре провели 5 игр: 2 победы, ничья и 2 поражения. «Заря» при Афанасьеве провела три матча, дважды сыграв вничью и потерпев поражение.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» не проигрывают дома на протяжении пяти игр. В предыдущих пяти матчах «Заря» не проигрывала. Прогнозируем ничью во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Лях, Эдсон, Чачуа, Рубчинский, Костенко, Алькайн, Бруниньо.

«Заря»: Сапутин, Пердута, Джордан, Эскинья, Вантух, Кушниренко, Попара, Мичин, Слесарь, Будковский, Славич.

Букмекеры оценивают шансы команд: 2.17 для «Карпат» и 3.54 для «Зари».