  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Не спрашивайте о причинах моего ухода из Манчестер Сити»
22 мая 2026, 13:39 | Обновлено 22 мая 2026, 14:14
Именитый испанский тренер покинет клуб, в котором работал с 2016 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал свое решение покинуть клуб после завершения сезона 2025/26:

«Когда я приехал в Манчестер, мое первое интервью было с Ноэлем Галлахером. Я подумал: так, тут будет весело. И как же здорово мы провели эти годы...

Не спрашивайте о причине моего ухода, потому что ее нет. В душе я чувствую, что время пришло. Ничто не вечно, иначе я бы остался. Единственное вечное – это воспоминания, люди и моя любовь к «Манчестер Сити», – сказал испанец.

Гвардиола возглавлял «горожан» с июля 2016 года и за это время провел 592 матча, в которых одержал 423 победы, 77 раз сыграл вничью и потерпел 92 поражения.

Под руководством испанского тренера «Манчестер Сити» шесть раз побеждал в чемпионате, завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

Николай Тытюк Источник: ФК Манчестер Сити
Комментарии 4
Треба іноді міняти команди, тому все вірно
Просто вигорання, після завоювання треблу вже не було тієї пристрасті..
просто красавчик
И раз 5 вылетел в 1/4 ЛЧ.
