Пеп ГВАРДИОЛА: «Не спрашивайте о причинах моего ухода из Манчестер Сити»
Именитый испанский тренер покинет клуб, в котором работал с 2016 года
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал свое решение покинуть клуб после завершения сезона 2025/26:
«Когда я приехал в Манчестер, мое первое интервью было с Ноэлем Галлахером. Я подумал: так, тут будет весело. И как же здорово мы провели эти годы...
Не спрашивайте о причине моего ухода, потому что ее нет. В душе я чувствую, что время пришло. Ничто не вечно, иначе я бы остался. Единственное вечное – это воспоминания, люди и моя любовь к «Манчестер Сити», – сказал испанец.
Гвардиола возглавлял «горожан» с июля 2016 года и за это время провел 592 матча, в которых одержал 423 победы, 77 раз сыграл вничью и потерпел 92 поражения.
Под руководством испанского тренера «Манчестер Сити» шесть раз побеждал в чемпионате, завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.
"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
