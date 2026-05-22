Аль-Наср останется без тренера после триумфа. Коуч дал обещание Роналду

Главный тренер Аль-Насра Жорже Жезуш шокировал заявлением после завоевания чемпионского титула в Саудовской Аравии. Португальский специалист решил уйти из клуба.

«Я принял этот вызов только потому, что сказал Роналду: «Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом уйду». Вот и все. Дело сделано. Это был мой последний матч в Аль-Насре.

Я отправляюсь в Португалию, проведу там два-четыре дня в отпуске. Потом думаю уехать в Бразилию, в Рио (смеется). Но не для того, чтобы тренировать. В Бразилию уезжаю только в отпуск», – сказал тренер.

Жезуш возглавил Аль-Наср летом 2025-го после двух успешных сезонов во главе Аль-Хиляля. До этого специалист поработал в ряде португальских клубов, в частности, Браге, Бенфике и Спортинге.