Роналду отделяет один гол от повторения бомбардирского рекорда Аль-Насра
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии
41-летний португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свои 101-й и 102-й голы в чемпионате Саудовской Аравии.
Случилось это в матче заключительного тура сезона 2025/26, в котором команда португальца стала чемпионом страны.
Сейчас Роналду отстает лишь на один забитый мяч от повторения клубного рекорда Аль-Насра в Саудовской Профессиональной Лиге, принадлежащего Мохаммеду Аль-Сахлави (103).
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии.
Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии
- 103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
- 102 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
- 62 – Талиска (Бразилия)
- 37 – Садио Мане (Сенегал)
- 36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
- 26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
- 20 – Жоау Феликс (Португалия)
- 19 – Джулиано (Бразилия)
- 19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
- 19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Хлус раскритиковал уровень игры «бело-синих»
Завершился очередной игровой день на чемпионате мира