  4. Роналду отделяет один гол от повторения бомбардирского рекорда Аль-Насра
Саудовская Аравия
22 мая 2026, 10:52 | Обновлено 22 мая 2026, 11:45
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

41-летний португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свои 101-й и 102-й голы в чемпионате Саудовской Аравии.

Случилось это в матче заключительного тура сезона 2025/26, в котором команда португальца стала чемпионом страны.

Сейчас Роналду отстает лишь на один забитый мяч от повторения клубного рекорда Аль-Насра в Саудовской Профессиональной Лиге, принадлежащего Мохаммеду Аль-Сахлави (103).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии.

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

  • 103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
  • 102 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
  • 62 – Талиска (Бразилия)
  • 37 – Садио Мане (Сенегал)
  • 36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
  • 26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
  • 20 – Жоау Феликс (Португалия)
  • 19 – Джулиано (Бразилия)
  • 19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
  • 19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)
