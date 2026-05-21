Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
21 мая 2026, 22:23 | Обновлено 21 мая 2026, 22:25
Экс-защитник Динамо: «Похоже, в перерыве в раздевалке киевлян был разговор»

По мнению Владимира Езерского, в кубковом финале игроки «Чернигова» не были мальчиками для битья

УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о финальном матче Кубка Украины «Чернигов» – «Динамо», который проходил 20 мая на «Арене Львов».

«Поскольку отношения выясняли команды разного уровня подготовки, то были сомнения, не скажется ли это негативно на статусе кубкового финала – одного из главных событий сезона. Но благодаря, прежде всего, перволиговому «Чернигову», который очень хорошо подготовился к решающему поединку, интрига сохранялась почти до финального свистка. Более того. Именно «горожане» при ничейном счете могли выйти вперед в конце первого тайма.

Похоже, в перерыве в раздевалке динамовцев произошел, как говорится, разбор полетов, и их действия стали более сбалансированными. Начало сказываться преимущество в командной скорости, а поскольку индивидуальное мастерство киевлян сомнений не вызывало, то это позволило им добиться перелома.

Динамовцы заслуженно победили – 3:1 и завладели трофеем и путевкой в ​​Лигу Европы. Хотя следует снять шляпу и перед черниговцами, своим историческим выступлением в кубковом турнире они заставили заговорить о себе все футбольное сообщество».

Андрей Писаренко
