Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера

Правый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал информацию о возможном переходе в донецкий «Шахтер» после победы в финале Кубка Украины над «Черниговом» (3:1).

Футболист не стал прямо опровергать слухи и отметил, что окончательная ясность появится после завершения сезона.

«Давайте сейчас подождем. Осталась еще одна игра, закончится чемпионат — и все узнаете. Придет время, и все обязательно все узнают», — сказал Караваев.

В этом сезоне в активе Караваева 32 матча, четыре гола и пять ассистов.