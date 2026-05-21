Украина. Премьер лига21 мая 2026, 21:07 | Обновлено 21 мая 2026, 21:38
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Александр отреагировал на слухи о возможном переходе в другую команду
Правый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал информацию о возможном переходе в донецкий «Шахтер» после победы в финале Кубка Украины над «Черниговом» (3:1).
Футболист не стал прямо опровергать слухи и отметил, что окончательная ясность появится после завершения сезона.
«Давайте сейчас подождем. Осталась еще одна игра, закончится чемпионат — и все узнаете. Придет время, и все обязательно все узнают», — сказал Караваев.
В этом сезоне в активе Караваева 32 матча, четыре гола и пять ассистов.
