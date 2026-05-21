  4. Коррупционные нарушения в теннисе привели к массовым дисквалификациям
21 мая 2026, 22:05 | Обновлено 21 мая 2026, 22:10
Коррупционные нарушения в теннисе привели к массовым дисквалификациям

Под санкции попали спортсмены из Доминиканы, Китая, Словакии, Ирландии и Хорватии

ITIA

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило семерых представителей тенниса за нарушение антикоррупционных правил. Организация наказала игроков и тренера за манипулирование матчами, незаконные ставки, попытки подкупа и сокрытие доказательств.

Самое суровое наказание получил доминиканец Хасель Бельтре – 20 лет дисквалификации и штраф 55 тысяч долларов за участие в договорных матчах и попытки вовлечь других игроков. Его соотечественники Джостинг Круз, Анхель Малено Росарио и Хесус Малено Росарио также получили различные сроки отстранения.

Китаец Лу Пэнъюй был дисквалифицирован на шесть лет и оштрафован на 25 тысяч долларов за подтасовку результатов матчей и уничтожение улик.

Словацкий тренер Игорь Зеленай получил девять месяцев дисквалификации за попытку купить wild card для своего подопечного, а ирландец Дориан Кос – два месяца за ставки на теннисные матчи.

Хорвату Лауро Милановичу после апелляции сократили срок дисквалификации с восьми до шести лет и отменили штраф.

Всем наказанным запрещено участвовать в турнирах, тренироваться и посещать соревнования под эгидой ATP, WTA, ITF и турниров Большого шлема.

Александр Гринник
