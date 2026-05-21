Шахтер может отпустить дорогостоящего футболиста в аренду

«Атлетико Минейро» продолжает активно интересоваться возможностью подписания 20-летнего вингера «Шахтера» Лукаса Феррейры, который не имеет приемлемого количества игровой практики в стане «горняков».

Боссы «петушков» хотели бы арендовать Феррейру на один сезон и считают этот вариант экономически приемлемым.

«Атлетико Минейро» устраивает уровень зарплаты футболиста, который не должен стать препятствием для оформления перехода.

В «Шахтере» понимают, что Лукас Феррейра не получает должного уровня игровой практики в их клубе и готовы рассмотреть возможность ухода игрока в аренду.

Заключению сделки могут поспособствовать также давние хорошие деловые отношения между «Шахтером» и «Атлетико Минейро». Ранее «горняки» подписывали из бразильского клуба Бернарда, а «петушки» арендовали у украинцев Педриньо.

В текущем сезоне Лукас Феррейра сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи. Однако суммарно в этих поединках вингер провел на поле только 1231 минуту.

Бразильский легионер был подписан «Шахтером» летом минувшего года из «Сан-Паулу» за 12 миллионов евро.