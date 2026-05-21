Солидная сумма. СМИ раскрыли зарплату одного из бразильцев Шахтера

Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 21:54 | Обновлено 21 мая 2026, 21:55
Лукас Феррейра является резервистом «горняков», но имеет хороший контракт в клубе

shakhtar.com. Лукас Феррейра

Стали известны некоторые детали личного контракта 20-летнего вингера Лукаса Феррейры с донецким «Шахтером».

По данным источника, Феррейра имеет оклад в 1,4 миллиона евро в год, а также в его соглашении с «горняками» прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.

Отмечается, что столь высокую клаусулу установил «Шахтер», чтобы избежать немедленных предложений из европейских топ-чемпионатов, особенно английского, если игрок покажет себя с наилучшей стороны в украинском футболе.

Недавно сообщалось, что интерес к подписанию Лукаса Феррейры проявляет «Атлетико Минейро», который хотел бы арендовать футболиста.

Алексей Сливченко Источник: RTI Esporte
