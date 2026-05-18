Шахтер получил официальное предложение о трансфере

Бразильский «Атлетико Минейро» проявил интерес к нападающему «Шахтера» Лукасу Феррейре, ранее выступавшему за «Сан-Паулу».

По информации СМИ, клуб из Белу-Оризонти уже обратился к «горнякам» по поводу возможного трансфера 20-летнего форварда. Речь идет об аренде, поскольку бразилец пока не стал стабильным игроком основного состава донецкой команды.

В «Шахтере» сейчас рассматривают вариант с временным уходом футболиста. Ранее интерес к Феррейре также проявлял «Коринтианс», однако дело дальше запроса не продвинулось.

Напомним, Лукас Феррейра перешел в «Шахтер» в августе прошлого года. Украинский клуб заплатил за игрока около 10 миллионов евро.