Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер получил официальное предложение о трансфере
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 19:08 | Обновлено 18 мая 2026, 19:18
Шахтер получил официальное предложение о трансфере

Лукас Феррейра может вернуться в Бразилию

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра

Бразильский «Атлетико Минейро» проявил интерес к нападающему «Шахтера» Лукасу Феррейре, ранее выступавшему за «Сан-Паулу».

По информации СМИ, клуб из Белу-Оризонти уже обратился к «горнякам» по поводу возможного трансфера 20-летнего форварда. Речь идет об аренде, поскольку бразилец пока не стал стабильным игроком основного состава донецкой команды.

В «Шахтере» сейчас рассматривают вариант с временным уходом футболиста. Ранее интерес к Феррейре также проявлял «Коринтианс», однако дело дальше запроса не продвинулось.

Напомним, Лукас Феррейра перешел в «Шахтер» в августе прошлого года. Украинский клуб заплатил за игрока около 10 миллионов евро.

