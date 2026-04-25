На футболиста Шахтера, который не подошёл Турану, нашелся покупатель

Бразильский «Васко да Гама» заинтересовался возможностью подписания вингера «Шахтера» Лукаса Феррейры.

По информации источника, 19-летний правый вингер снова оказался в сфере интересов клуба из Рио-де-Жанейро. Ранее «Васко» уже пытался подписать игрока во время зимнего трансферного окна, однако тогда договориться сторонам не удалось.

Феррейра, который является воспитанником «Сан-Паулу», перешел в «Шахтер» летом 2025 года за 10 млн евро после ярких выступлений в Бразилии.

В текущем сезоне молодой вингер не имеет стабильной игровой практики: в чемпионате Украины он принял участие в 11 из 24 матчей, лишь один раз выйдя в стартовом составе.

Сообщается, что возможный формат сделки – аренда с обязательным выкупом. Также отмечается, что между «Васко да Гама» и «Шахтером» сложились хорошие рабочие отношения после предыдущих трансферов.