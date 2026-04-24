Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
Англия
24 апреля 2026, 09:51 | Обновлено 24 апреля 2026, 10:03
5

Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро

Гейттор заинтересовал «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гейттор

Донецкий «Шахтер» готов включиться в борьбу за перспективного нападающего бразильского «Палмейраса» Гейттора.

По информации ESPN Brasil, представители структуры City Football Group («Манчестер Сити» и «Жирона») внимательно следят за 18-летним форвардом. В то же время в их окружении считают, что «Палмейрас» активно подогревает интерес к своим молодым игрокам, пытаясь поднять их трансферную стоимость.

Со стороны бразильского клуба сообщается, что уже существует предложение на уровне 20 миллионов евро за нападающего. При этом сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро.

«Шахтер» уже дал сигнал о готовности выступить с официальным предложением.

В настоящее время Гейттор выступает за команду U-20 «Палмейраса». В этом сезоне он провел 35 матчей, в которых отличился 16 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Шахтер Донецк Манчестер Сити Палмейрас трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А чому б Кротам не поборотися за КріРо чи Мессі,  отоб заголовок був 
Ответить
+4
Шахтар дав сигнал - це як, у гудок продудів?
Ответить
+2
Сразу посмотрел кто аффтор новости.
Олейченко. Заметку можно не читать.
Ответить
+1
Ну якщо сам Шахтар , то в Ман Сіті шансів нуль.
Ответить
0
Олійченка все зовсім поплавило… в заголовок пхає інформацію, яка не відповідає дійсності 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем