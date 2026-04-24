Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро

Донецкий «Шахтер» готов включиться в борьбу за перспективного нападающего бразильского «Палмейраса» Гейттора.

По информации ESPN Brasil, представители структуры City Football Group («Манчестер Сити» и «Жирона») внимательно следят за 18-летним форвардом. В то же время в их окружении считают, что «Палмейрас» активно подогревает интерес к своим молодым игрокам, пытаясь поднять их трансферную стоимость.

Со стороны бразильского клуба сообщается, что уже существует предложение на уровне 20 миллионов евро за нападающего. При этом сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро.

«Шахтер» уже дал сигнал о готовности выступить с официальным предложением.

В настоящее время Гейттор выступает за команду U-20 «Палмейраса». В этом сезоне он провел 35 матчей, в которых отличился 16 забитыми мячами и одной голевой передачей.