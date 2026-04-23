  ОФИЦИАЛЬНО. Донецкий Шахтер и Арда Туран наказаны УЕФА
23 апреля 2026, 10:28 | Обновлено 23 апреля 2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. Донецкий Шахтер и Арда Туран наказаны УЕФА

Все из-за инцидента с Изаки Силвой

ФК Шахтер. Изаки Силва

«Шахтер» получил наказание от УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмар (3:0).

По информации официального сайта УЕФА, донецкий клуб оштрафован на 20 тысяч евро за «распространение сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию». При этом не уточняется, о каком именно эпизоде идет речь.

Кроме того, еще 10 тысяч евро клуб должен выплатить за нарушение протокола действий в случае серьезных травм и правил относительно сотрясения мозга, которые являются частью медицинского регламента.

Отдельное наказание получил и главный тренер Арда Туран – он должен выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также УЕФА обязал клуб провести образовательный семинар по протоколам сотрясения мозга для игроков, тренеров и персонала.

По теме:
Итальянский топ-клуб ведет работу над трансфером защитника сборной Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
УЕФА Лига конференций штрафы АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Шахтер - АЗ Алкмаар Арда Туран Изаки Силва
Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22 апреля 2026, 11:06 122
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва

Тренер покинет команду

Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Футбол | 23 апреля 2026, 03:22 21
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей

Лунин не сумел полностью заменить Куртуа

Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Футбол | 22.04.2026, 14:20
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль, но это меня не касается. Мне повезло...»
Футбол | 23.04.2026, 09:59
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль, но это меня не касается. Мне повезло...»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль, но это меня не касается. Мне повезло...»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23.04.2026, 04:22
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Со времён убийства Брагина в поведении заказчика его убийства не изменилось ничего. От слова совсем
Шахрай 
