ОФИЦИАЛЬНО. Донецкий Шахтер и Арда Туран наказаны УЕФА
Все из-за инцидента с Изаки Силвой
«Шахтер» получил наказание от УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмар (3:0).
По информации официального сайта УЕФА, донецкий клуб оштрафован на 20 тысяч евро за «распространение сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию». При этом не уточняется, о каком именно эпизоде идет речь.
Кроме того, еще 10 тысяч евро клуб должен выплатить за нарушение протокола действий в случае серьезных травм и правил относительно сотрясения мозга, которые являются частью медицинского регламента.
Отдельное наказание получил и главный тренер Арда Туран – он должен выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также УЕФА обязал клуб провести образовательный семинар по протоколам сотрясения мозга для игроков, тренеров и персонала.
