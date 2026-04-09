9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

Донецкий «Шахтер» и нидерландский АЗ играют в польском Кракове на стадионе Мейски.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В начале встречи бразильский легионер «Шахтера» Изаки Сильва потерял сознание после удара в голову, но после помощи медицинского персонала неожиданно вернулся на поле!

В итоге игрок был заменен на 24-й минуте.

Победитель матча выйдет в полуфинал ЛК, где сыграет против победителя пары «Кристал Пэлас» – «Фиорентина».

Getty Images/Global Images Ukraine