Игрок Шахтера получил страшную травму. То, что произошло дальше – удивляет
Изаки Сильва потерял сознание, но смог продолжить матч
9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций.
Донецкий «Шахтер» и нидерландский АЗ играют в польском Кракове на стадионе Мейски.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В начале встречи бразильский легионер «Шахтера» Изаки Сильва потерял сознание после удара в голову, но после помощи медицинского персонала неожиданно вернулся на поле!
В итоге игрок был заменен на 24-й минуте.
Победитель матча выйдет в полуфинал ЛК, где сыграет против победителя пары «Кристал Пэлас» – «Фиорентина».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
