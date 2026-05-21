Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сразу дубль. Сикан забил дебютный гол за Андерлехт
Бельгия
21 мая 2026, 22:24 | Обновлено 21 мая 2026, 22:44
359
1

ВИДЕО. Сразу дубль. Сикан забил дебютный гол за Андерлехт

Украинец отличился дублем в воротах Сент-Трюйдена

21 мая 2026, 22:24 | Обновлено 21 мая 2026, 22:44
359
1 Comments
ВИДЕО. Сразу дубль. Сикан забил дебютный гол за Андерлехт
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 мая 2026 года, состоится матч 9-го тура чемпионской группы Лиги Жупиле между «Андерлехтом» и «Сент-Трюйденом». Поединок проходит на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте.

На 20-й минуте украинский нападающий «Андерлехта» Даниил Сикан забил свой первый гол в составе команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце тайма 25-летний футболист оформил дубль.

В предыдущем матче за «Андерлехт» Сикан отметился голевой передачей.

По теме:
Сикан стал 23-м украинцем, забивавшим в чемпионате Бельгии
ВИДЕО. Суперудар со штрафного. Роналду забил 972-й гол в карьере
Сикан станет 5-м украинцем, сыгравшим 10+ матчей за Андерлехт
Сент-Трюйден Даниил Сикан Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Футбол | 21 мая 2026, 14:10 8
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино

Изучаем все нюансы и изменения в Лиге наций и квалификациях ЧМ и ЧЕ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»
Футбол | 21.05.2026, 19:43
Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»
Тренер Кудровки: «Как показал матч с ЛНЗ – победить Динамо возможно»
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Бокс | 21.05.2026, 11:01
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вже дубль зробив 
Ответить
+1
Популярные новости
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 10
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем