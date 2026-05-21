ВИДЕО. Сразу дубль. Сикан забил дебютный гол за Андерлехт

В четверг, 21 мая 2026 года, состоится матч 9-го тура чемпионской группы Лиги Жупиле между «Андерлехтом» и «Сент-Трюйденом». Поединок проходит на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте.

На 20-й минуте украинский нападающий «Андерлехта» Даниил Сикан забил свой первый гол в составе команды.

В конце тайма 25-летний футболист оформил дубль.

В предыдущем матче за «Андерлехт» Сикан отметился голевой передачей.