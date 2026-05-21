Унион принял решение по судьбе женщины-тренера

12 апреля «Унион» совершил революцию в футболе, впервые в чемпионатах топ-5 назначив на должность главного тренера женщину вместо Штеффена Баумгарта. Мари-Луизе Эта начала неважно, но в итоге команда под ее руководством набрала семь очков в пяти заключительных матчах сезона, а главное – избежала вылета во вторую Бундеслигу.

В четверг стало известно о том, что на тренерском мостике «Униона» новая перестановка. Команду возглавит Мауро Лустринелли, а Эта будет работать с женской командой клуба из Берлина.

«Унион» с 39 очками завершил сезон на 11-м месте из 18.