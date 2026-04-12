ОФИЦИАЛЬНО. Женщина впервые в истории возглавила клуб из топ-5 лиги
Мари-Луизе Эта назначена на пост главного тренера «Униона»
Немецкая специалистка Мари-Луизе Эта возглавила берлинский «Унион». Об этом сообщает пресс-служба представителя Бундеслиги.
У руля команды 34-летняя специалиста заменил Штеффена Баумгарта, который покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.
Мари-Луизе Эта вошла в историю как первая в истории топовых европейских лиг женщина-тренер. Ранее она работала с молодежной командой берлинского клуба.
«Унион» с 32 баллами располагается на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии, имея отрыв от зоны вылета в семь пунктов.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге.
+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++— 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026
Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu
