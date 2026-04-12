  4. ОФИЦИАЛЬНО. Женщина впервые в истории возглавила клуб из топ-5 лиги
12 апреля 2026, 11:35
ОФИЦИАЛЬНО. Женщина впервые в истории возглавила клуб из топ-5 лиги

Мари-Луизе Эта назначена на пост главного тренера «Униона»

ФК Унион. Мари-Луизе Эта

Немецкая специалистка Мари-Луизе Эта возглавила берлинский «Унион». Об этом сообщает пресс-служба представителя Бундеслиги.

У руля команды 34-летняя специалиста заменил Штеффена Баумгарта, который покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

Мари-Луизе Эта вошла в историю как первая в истории топовых европейских лиг женщина-тренер. Ранее она работала с молодежной командой берлинского клуба.

«Унион» с 32 баллами располагается на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии, имея отрыв от зоны вылета в семь пунктов.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге.

Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: ФК Унион
