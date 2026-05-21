  4. Павел ШУШКО: Пригласили Ярмоленко в Чернигов. Пока думает
Полузащитник ФК «Чернигов» Павел Шушко рассказал, что происходило в раздевалке после проигранного финала Кубка Украины.

– В раздевалке после матча что сказали друг другу?

– Все посмотрели друг другу в глаза. Ни у кого никаких претензий, ни к кому нет, потому что все отдали силы. Все понимали, что это «Динамо» Киев. Все сыграли неплохо. И болельщики так сказали, и президент. Потому нормально все было.

– Может, Андрей Ярмоленко заходил в раздевалку?

– Да, Андрей зашел в раздевалку, так как он из Чернигова. Также поддержал нас. Сказал, что гордится нами, что рад сыграть против Чернигова в финале, против земляков.

Сказал, что хороший матч был. Ну и все остальные футболисты также с уважением отнеслись к нам и поблагодарили.

– Не было приглашения Андрея в команду на следующий сезон?

– Было (смеется).

– И что он сказал?

– Пока думает.

В финальном матче турнира «Динамо» обыграло «Чернигов» со счетом 3:1. Андрей Ярмоленко забил один гол землякам.

