Павел ШУШКО: Пригласили Ярмоленко в Чернигов. Пока думает
Павел Шушко подвел итоги финального матча Кубка Украины
Полузащитник ФК «Чернигов» Павел Шушко рассказал, что происходило в раздевалке после проигранного финала Кубка Украины.
– В раздевалке после матча что сказали друг другу?
– Все посмотрели друг другу в глаза. Ни у кого никаких претензий, ни к кому нет, потому что все отдали силы. Все понимали, что это «Динамо» Киев. Все сыграли неплохо. И болельщики так сказали, и президент. Потому нормально все было.
– Может, Андрей Ярмоленко заходил в раздевалку?
– Да, Андрей зашел в раздевалку, так как он из Чернигова. Также поддержал нас. Сказал, что гордится нами, что рад сыграть против Чернигова в финале, против земляков.
Сказал, что хороший матч был. Ну и все остальные футболисты также с уважением отнеслись к нам и поблагодарили.
– Не было приглашения Андрея в команду на следующий сезон?
– Было (смеется).
– И что он сказал?
– Пока думает.
В финальном матче турнира «Динамо» обыграло «Чернигов» со счетом 3:1. Андрей Ярмоленко забил один гол землякам.
