Защитник Чернигова ШУШКО: «Все благодарят, что я удалился»

Защитник «Чернигова» Павел Шушко вспомнил матч Кубка Украины с «Металлистом 1925», в котором его удалили за фол на второй минуте.

– Начало игры было для тебя и всего «Чернигова» шокирующим. Как оценишь эпизод с красной карточкой?

– Уже сто раз его прокрутил. Там было огромное желание. Шабанов поскользнулся, и мне показалось, что я сумею перехватить этот мяч. Но я даже не думал о фоле и не шел на фол, а получился такой, скажем так, непредсказуемый эпизод. Просто в шоке. Я был просто опустошен, но спасибо команде за реакцию. Они смогли исправить ошибку и просто победили.

– Команда вдесятером смогла создать историю. Какие эмоции были у тебя после завершающего удара Зенченко?

– Я выдохнул, потому что на протяжении всего матча у меня сердце йок-йок-йок, когда были опасные моменты. Но все равно была уверенность. Мне показалось, и даже все говорят: «Спасибо, что удалился». Ибо больше мотивации появилось.

20 мая во Львове «Чернигов» сыграет против «Динамо» в финале Кубка Украины.