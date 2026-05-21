  В компанию к Магуайру. Еще 3 игрока, которые не едут с Англией на ЧМ-2026
В заявку из 26 футболистов должен попасть форвард «Арсенала» Нони Мадуэке

Фил Фоден

Не только защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пропустит чемпионат мира 2026 года.

На главный футбольный форум четырехлетия также не поедет полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, набравший 10+7 по системе «гол+пас». Только туристами смогут посетить ЧМ-2026 также Люк Шоу, защитник «Манчестер Юнайтед», а также еще один игрок обороны, Фикайо Томори из «Милана».

Инсайдеры также разузнали, что в заявку из 26 футболистов должен попасть форвард «Арсенала» Нони Мадуэке, свежеиспеченный чемпион Англии.

Хорватия, Гана и Панама – первые соперники британской команды на чемпионате мира.

Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Люк Шоу Манчестер Сити Фил Фоден Фикайо Томори Нони Мадуэке Арсенал Лондон
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
