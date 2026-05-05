Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком
Англия
05 мая 2026, 17:01 | Обновлено 05 мая 2026, 17:26
723
0

Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком

Фоден получит договор на 4+ лет

05 мая 2026, 17:01 | Обновлено 05 мая 2026, 17:26
723
0
Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Фид Фоден

По информации британских СМИ, Манчестер Сити договорился о новом контракте с атакующим полузащитником Филом Фоденом.

Игрок получит контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Текущий договор Фодена истекает в 2027 году.

25-летний Фоден является воспитанником Манчестер Сити. За первую команду дебютировал в 17 лет и успел провести 365 матчей (110 голов и 66 ассистов).

Завоевал шесть трофеев, включая АПЛ и Лигу чемпионов.

По теме:
Миколенко и Эвертон определились, где продолжит карьеру украинский защитник
Бывший главный тренер Барселоны может возглавить Челси в новом сезоне
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Манчестер Сити Фил Фоден Английская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Футбол | 05 мая 2026, 13:57 21
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины

Донецкий клуб уже оформил переход Бруниньо, будут приобретены как минимум три футболиста

Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Футбол | 05 мая 2026, 08:15 52
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне

Бывший президент киевлян доверяет Костюку

УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура
Футбол | 05.05.2026, 15:53
УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура
УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 9
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 17
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем