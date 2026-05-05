Англия05 мая 2026, 17:01 | Обновлено 05 мая 2026, 17:26
Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком
Фоден получит договор на 4+ лет
По информации британских СМИ, Манчестер Сити договорился о новом контракте с атакующим полузащитником Филом Фоденом.
Игрок получит контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Текущий договор Фодена истекает в 2027 году.
25-летний Фоден является воспитанником Манчестер Сити. За первую команду дебютировал в 17 лет и успел провести 365 матчей (110 голов и 66 ассистов).
Завоевал шесть трофеев, включая АПЛ и Лигу чемпионов.
