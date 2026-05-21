Астон Вилла стала 8-м клубом АПЛ с хотя бы одним трофеем в двух сезонах

Астон Вилла стала 8-й командой АПЛ, получившей по крайней мере один трофей в последних двух сезонах во всех турнирах.

Бирмингемцы стали победителями Лиги Европы сезона 2025/26.

В сезонах 2024/25 и 2025/26, кроме Астон Виллы, завоеванными трофеями пополнили свои коллекции Арсенал, Челси (2), Кристал Пэлас (2), Манчестер Сити (3), Ливерпуль, Ньюкасл Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.

Команды АПЛ, которые выигрывали трофеи в последних двух сезонах (2024/25 и 2025/26) во всех турнирах

Арсенал – АПЛ 2025/26

Астон Вилла – Лига Европы 2025/26

Челси – Лига конференций 2024/25, Клубный чемпионат мира 2025

Кристал Пэлас – Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025/26.

Ливерпуль – АПЛ 2024/25

Манчестер Сити – Суперкубок Англии 2024/25, Кубок Англии 2025/26, Кубок английской лиги 2025/26.

Ньюкасл Юнайтед – Кубок английской лиги 2024/25

Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы 2024/25

Следует отметить, что Арсенал и Кристал Пэлас претендуют на выигрыш еще одного турнира. Подопечные Микеля Артеты сыграют в финале Лиги чемпионов против ПСЖ, а команда под руководством Оливера Гласнера – в финале Лиги конференций против Райо Вальекано.