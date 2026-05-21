Астон Вилла стала 8-м клубом АПЛ с хотя бы одним трофеем в двух сезонах
Напомним, какие команды АПЛ имеют в своей коллекции победы в английских и международных турнирах
Астон Вилла стала 8-й командой АПЛ, получившей по крайней мере один трофей в последних двух сезонах во всех турнирах.
Бирмингемцы стали победителями Лиги Европы сезона 2025/26.
В сезонах 2024/25 и 2025/26, кроме Астон Виллы, завоеванными трофеями пополнили свои коллекции Арсенал, Челси (2), Кристал Пэлас (2), Манчестер Сити (3), Ливерпуль, Ньюкасл Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.
Команды АПЛ, которые выигрывали трофеи в последних двух сезонах (2024/25 и 2025/26) во всех турнирах
- Арсенал – АПЛ 2025/26
- Астон Вилла – Лига Европы 2025/26
- Челси – Лига конференций 2024/25, Клубный чемпионат мира 2025
- Кристал Пэлас – Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025/26.
- Ливерпуль – АПЛ 2024/25
- Манчестер Сити – Суперкубок Англии 2024/25, Кубок Англии 2025/26, Кубок английской лиги 2025/26.
- Ньюкасл Юнайтед – Кубок английской лиги 2024/25
- Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы 2024/25
Следует отметить, что Арсенал и Кристал Пэлас претендуют на выигрыш еще одного турнира. Подопечные Микеля Артеты сыграют в финале Лиги чемпионов против ПСЖ, а команда под руководством Оливера Гласнера – в финале Лиги конференций против Райо Вальекано.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Костышина взяли верх в последней игре в карьере Тараса Степаненко
Рубчинский получит шанс от Костюка летом