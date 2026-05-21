Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла стала 8-м клубом АПЛ с хотя бы одним трофеем в двух сезонах
Англия
21 мая 2026, 19:29 | Обновлено 21 мая 2026, 19:31
254
0

Астон Вилла стала 8-м клубом АПЛ с хотя бы одним трофеем в двух сезонах

Напомним, какие команды АПЛ имеют в своей коллекции победы в английских и международных турнирах

21 мая 2026, 19:29 | Обновлено 21 мая 2026, 19:31
254
0
Астон Вилла стала 8-м клубом АПЛ с хотя бы одним трофеем в двух сезонах
Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла стала 8-й командой АПЛ, получившей по крайней мере один трофей в последних двух сезонах во всех турнирах.

Бирмингемцы стали победителями Лиги Европы сезона 2025/26.

В сезонах 2024/25 и 2025/26, кроме Астон Виллы, завоеванными трофеями пополнили свои коллекции Арсенал, Челси (2), Кристал Пэлас (2), Манчестер Сити (3), Ливерпуль, Ньюкасл Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.

Команды АПЛ, которые выигрывали трофеи в последних двух сезонах (2024/25 и 2025/26) во всех турнирах

  • Арсенал – АПЛ 2025/26
  • Астон Вилла – Лига Европы 2025/26
  • Челси – Лига конференций 2024/25, Клубный чемпионат мира 2025
  • Кристал Пэлас – Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025/26.
  • Ливерпуль – АПЛ 2024/25
  • Манчестер Сити – Суперкубок Англии 2024/25, Кубок Англии 2025/26, Кубок английской лиги 2025/26.
  • Ньюкасл Юнайтед – Кубок английской лиги 2024/25
  • Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы 2024/25

Следует отметить, что Арсенал и Кристал Пэлас претендуют на выигрыш еще одного турнира. Подопечные Микеля Артеты сыграют в финале Лиги чемпионов против ПСЖ, а команда под руководством Оливера Гласнера – в финале Лиги конференций против Райо Вальекано.

По теме:
В компанию к Магуайру. Еще 3 игрока, которые не едут с Англией на ЧМ-2026
«Шокирован и опустошен». Известный защитник сборной Англии не едет на ЧМ
Уникальный случай. Санчо за три года сыграл в финалах всех еврокубков
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига Европы Лига конференций клубный чемпионат мира по футболу Кубок Англии по футболу Суперкубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Астон Вилла Арсенал Лондон Челси Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Футбол | 21 мая 2026, 17:34 75
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер

Подопечные Костышина взяли верх в последней игре в карьере Тараса Степаненко

Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист
Футбол | 21 мая 2026, 19:27 1
Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист
Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист

Рубчинский получит шанс от Костюка летом

Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Футбол | 20.05.2026, 20:39
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Футбол | 21.05.2026, 07:27
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 15
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 12
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 84
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем