Третий еврокубковый успех Астон Виллы. Ждать пришлось 44 года
Вспомним, как бирмингемцы играли в финалах международных соревнований
Астон Вилла в третий раз в своей истории стала победителем еврокубка.
В сезоне 2025/26 подопечные Унаи Эмери торжествовали в Лиге Европы.
До этого бирмингемцы последний раз выигрывали еврокубки 44 года назад.
В 1982 году Астон Вилла победила в Кубке европейских чемпионов (в финале одолели Баварию) и Суперкубке УЕФА (победа над Барселоной).
Английский клуб только однажды проиграл финал международных соревнований: в том же 1982 году Астон Вилла проиграла матч за Межконтинентальный Кубок уругвайскому Пеньяролю.
Астон Вилла в финалах международных кубковых турниров (без учета Кубка Интертото)
- 2026: ЛЕ, Астон Вилла – Фрайбург – 3:0
- 1982: МК, Астон Вилла – Пеньяроль – 0:2
- 1982: СУ, Астон Вилла – Барселона – 3:0–0:1
- 1982: КЕЧ, Астон Вилла – Бавария – 1:0
🏆 𝐀𝐒𝐓𝐎𝐍 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒!!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 20, 2026
💜 👏 A historic night for Unai Emery and his team as the club lift’s its first European silverware in 44 years. pic.twitter.com/jtwyxeHQwM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер внес самую большую сумму среди физических лиц
Роман вернётся в «Олимпиакос»