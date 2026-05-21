Третий еврокубковый успех Астон Виллы. Ждать пришлось 44 года

Астон Вилла в третий раз в своей истории стала победителем еврокубка.

В сезоне 2025/26 подопечные Унаи Эмери торжествовали в Лиге Европы.

До этого бирмингемцы последний раз выигрывали еврокубки 44 года назад.

В 1982 году Астон Вилла победила в Кубке европейских чемпионов (в финале одолели Баварию) и Суперкубке УЕФА (победа над Барселоной).

Английский клуб только однажды проиграл финал международных соревнований: в том же 1982 году Астон Вилла проиграла матч за Межконтинентальный Кубок уругвайскому Пеньяролю.

Астон Вилла в финалах международных кубковых турниров (без учета Кубка Интертото)

2026: ЛЕ, Астон Вилла – Фрайбург – 3:0

1982: МК, Астон Вилла – Пеньяроль – 0:2

1982: СУ, Астон Вилла – Барселона – 3:0–0:1

1982: КЕЧ, Астон Вилла – Бавария – 1:0