Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шокирован и опустошен». Известный защитник сборной Англии не едет на ЧМ
Англия
21 мая 2026, 19:20 |
1831
0

«Шокирован и опустошен». Известный защитник сборной Англии не едет на ЧМ

Гарри Магуайр уже отреагировал на решение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля

21 мая 2026, 19:20 |
1831
0
«Шокирован и опустошен». Известный защитник сборной Англии не едет на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не включен в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года.

«Я был уверен, что смог бы сыграть важную роль этим летом за свою страну после того сезона, который я провел. Я шокирован и опустошен этим решением. Желаю игрокам всего наилучшего», – коротко отреагировал Магуайр на решение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.

33-летний Магуайр, некогда бывший самым дорогим защитником мира, в этом сезоне забил два гола и столько же раз ассистировал партнерам в 24 матчах сезона. За девять лет в сборной Англии он провел 66 матчей.

По теме:
48 команд мало. ФИФА планирует 64 сборных уже на ЧМ-2030
В компанию к Магуайру. Еще 3 игрока, которые не едут с Англией на ЧМ-2026
Астон Вилла стала 8-м клубом АПЛ с хотя бы одним трофеем в двух сезонах
Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Бокс | 21 мая 2026, 11:01 5
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена

Боксер заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Футбол | 21.05.2026, 14:10
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21.05.2026, 08:23
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист
Футбол | 21.05.2026, 19:27
Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист
Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 10
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем