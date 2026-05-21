«Шокирован и опустошен». Известный защитник сборной Англии не едет на ЧМ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не включен в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года.

«Я был уверен, что смог бы сыграть важную роль этим летом за свою страну после того сезона, который я провел. Я шокирован и опустошен этим решением. Желаю игрокам всего наилучшего», – коротко отреагировал Магуайр на решение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.

33-летний Магуайр, некогда бывший самым дорогим защитником мира, в этом сезоне забил два гола и столько же раз ассистировал партнерам в 24 матчах сезона. За девять лет в сборной Англии он провел 66 матчей.