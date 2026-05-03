  4. ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени
03 мая 2026, 01:08 | Обновлено 03 мая 2026, 01:13
ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени

Гарри Магуайр знает толк в бизнесе...

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заработал около £8 млн на имиджевых правах, используя свою популярность среди фанатов.

33-летний футболист прошел путь от насмешек до игрока основы и теперь успешно монетизирует свой бренд через компанию HM 5 Ltd, на счетах которой £8,7 млн. За год она принесла более £4 млн чистой прибыли.

Магуайр, остающийся самым дорогим центральным защитником в мире, также получает около £190 тыс. в неделю в клубе.

Несмотря на ожидания ухода, экс-капитан «МЮ» продлил контракт до 2027 года с опцией еще на сезон благодаря стабильным выступлениям.

Максим Лапченко Источник: The Sun
