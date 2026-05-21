21 мая 2026, 18:11 | Обновлено 21 мая 2026, 18:12
Бразилия может потерять главную звезду перед чемпионатом мира

Неймар не играл за сборную с 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард «Сантоса» Неймар получил травму за несколько недель до начала чемпионата мира по футболу. Глава медицинской службы клуба Родриго Зогайб подтвердил в среду, что у Неймара образовался отек в правой икре: «Согласно нашим планам, его состояние улучшится, и он сможет быть готов к следующей неделе, когда присоединится к национальной команде».

Подтверждение травмы Неймара появилось всего через два дня после того, как Карло Анчелотти включил его в окончательный состав сборной Бразилии из 26 человек на турнир в США, Канаде и Мексике,

В последний раз за сборную Бразилии бывший нападающий «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» играл в октябре 2023 года.

В группе C чемпионата мира Бразилия встретится с Марокко, Гаити и Шотландией.

Сантос Неймар сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти
Руслан Полищук Источник: ESPN
