Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист
Рубчинский получит шанс от Костюка летом
Полузащитник «Карпат» Валентин Рубчинский летом вернётся в киевское «Динамо» по окончании аренды.
По информации ТаТоТаке, столичный клуб не планирует продлевать договор аренды со львовянами. Ожидается, что 24-летний полузащитник получит шанс проявить себя во время летних сборов команды.
После просмотра футболиста тренерский штаб и руководство «Динамо» примут окончательное решение относительно его дальнейшего будущего в клубе.
Во второй половине сезона за «Карпаты» в активе Рубчинского восемь матчей и одна результативная передача.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джаир Коллахуазо не выдержал финансовых проблем Кудровки
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии