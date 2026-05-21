Решение принято. В Динамо вернптся известный украинский футболист

Полузащитник «Карпат» Валентин Рубчинский летом вернётся в киевское «Динамо» по окончании аренды.

По информации ТаТоТаке, столичный клуб не планирует продлевать договор аренды со львовянами. Ожидается, что 24-летний полузащитник получит шанс проявить себя во время летних сборов команды.

После просмотра футболиста тренерский штаб и руководство «Динамо» примут окончательное решение относительно его дальнейшего будущего в клубе.

Во второй половине сезона за «Карпаты» в активе Рубчинского восемь матчей и одна результативная передача.