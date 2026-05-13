Игорь Костюк принял решение относительно сына легенды Динамо

Киевское «Динамо» летом планирует усилить состав за счет внутренних резервов.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, наставник киевлян Игорь Костюк намерен летом дать шанс проявить себя игрокам, которые сейчас находятся в аренде. Отмечается, что в этот список войдут Валентин Рубчинский («Карпаты») и Роман Саленко («Заря»).

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.