Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Костюк принял решение относительно сына легенды Динамо
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 08:05 |
1160
2

Игорь Костюк принял решение относительно сына легенды Динамо

Саленко получит шанс на сборах

13 мая 2026, 08:05 |
1160
2 Comments
Игорь Костюк принял решение относительно сына легенды Динамо
ФК Динамо. Роман Саленко

Киевское «Динамо» летом планирует усилить состав за счет внутренних резервов.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, наставник киевлян Игорь Костюк намерен летом дать шанс проявить себя игрокам, которые сейчас находятся в аренде. Отмечается, что в этот список войдут Валентин Рубчинский («Карпаты») и Роман Саленко («Заря»).

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

По теме:
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Герой Эпицентра взял слово после безумной игры с Полесьем: «Я сказал ему..»
Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»
Олег Саленко Динамо Киев аренда игрока Игорь Костюк Валентин Рубчинский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»
Футбол | 13 мая 2026, 07:13 0
Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»
Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 12
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Бокс | 13.05.2026, 00:29
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І як завжди не скористається цим шансом, інколи діти не можуть перевершити досягнень батьків
Ответить
+1
Та понятно, шо суркис підтримує те, щоб Костюк керував командою!)) Он за кашу и 10 000 грн работает!
Ответить
0
Популярные новости
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем