ЛНЗ готовится к Лиге конференций и оформил трансфер известного защитника

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Трансфер известного украинского футболиста оформил черкасский ЛНЗ, который в новом сезоне попробует свои силы в Лиге конференций – третьем по рангу клубном турнире Европы.

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых решили подписать контракт на четыре года. Переход 23-летнего Романа обойдется черкасской команде в 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В активе Романа – 16 игр в футболке украинской сборной U-21.

В услугах талантливого украинца в апреле были заинтересованы сразу три представителя испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорка».