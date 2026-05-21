  4. ЛНЗ готовится к Лиге конференций и оформил трансфер известного защитника
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 11:44 | Обновлено 21 мая 2026, 12:35
ЛНЗ готовится к Лиге конференций и оформил трансфер известного защитника

Черкасский клуб подписал Виталия Романа, контракт которого принадлежит львовскому «Руху»

ФК Рух Львов. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Трансфер известного украинского футболиста оформил черкасский ЛНЗ, который в новом сезоне попробует свои силы в Лиге конференций – третьем по рангу клубном турнире Европы.

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых решили подписать контракт на четыре года. Переход 23-летнего Романа обойдется черкасской команде в 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В активе Романа – 16 игр в футболке украинской сборной U-21.

В услугах талантливого украинца в апреле были заинтересованы сразу три представителя испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорка».

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
почти даром, а еще недавно миллионы просили
Якщо ЛНЗ вийде хоча б в плей-офф кваліфікації ЛК, то це вже можна вважати сенсацією, але в групу вони не вийдуть, черговий пасажир, більше шансів у Полісся буде
Час шукати заміну провальним трансферам - Твердохлібу та Микитишину. Це урок для ЛНЗ що якщо шукати гравців на вітчизняному ринку - то будуть і вітчизняні результати. 
