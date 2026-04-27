Три клуба испанской Ла Лиги нацелились на защитника сборной Украины U-21

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман может покинуть Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона.

В услугах талантливого 23-летнего футболиста заинтересованы сразу три представителя испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорка».

Испанские клубы внимательно следят за развитием Романа и рассматривают вариант с его подписанием. «Мальорка» планирует пригласить украинца на просмотр уже этим летом.

«Райо Вальекано» и «Эльче» обращались ко львовскому клубу с предложением о возможном трансфере защитника, который провел 16 матчей в составе сборной Украины U-21.

В нынешнем сезоне Роман сыграл 16 матчей, в которых забил три гола и оформил один ассист. Контракт футболиста истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.