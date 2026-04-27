  4. Три клуба испанской Ла Лиги нацелились на защитника сборной Украины U-21
27 апреля 2026, 12:47
Три клуба испанской Ла Лиги нацелились на защитника сборной Украины U-21

Виталий Роман заинтересовал «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорку»

ФК Рух Львов. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман может покинуть Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона.

В услугах талантливого 23-летнего футболиста заинтересованы сразу три представителя испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорка».

Испанские клубы внимательно следят за развитием Романа и рассматривают вариант с его подписанием. «Мальорка» планирует пригласить украинца на просмотр уже этим летом.

«Райо Вальекано» и «Эльче» обращались ко львовскому клубу с предложением о возможном трансфере защитника, который провел 16 матчей в составе сборной Украины U-21.

В нынешнем сезоне Роман сыграл 16 матчей, в которых забил три гола и оформил один ассист. Контракт футболиста истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: Telegram
Комментарии 3
А до цього всі націлювались на Слюбіка. І він наче 3 млн коштував , а поїхав в не статусну Словаччину за т 1,5 млн ( не впевнений)  і сів навіть не в запас а в другу команду.
А опиниться в Карпатах)
наш коробов краще
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
