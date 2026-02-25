Усиление для ЛНЗ? Пономарев заинтересован в услугах защитника Руха

Лидер Украинской Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – продолжает работу на трансферном рынке в поиске усиления для главного тренера Виталия Пономарева.

Клуб из Черкасс заинтересован в услугах защитника львовского «Руха» Виталия Романа, на которого также претендуют «Карпаты».

ЛНЗ ведет переговоры о полноценном трансфере 23-летнего футболиста, однако существует вероятность, что Роман окажется в расположении «львов» и откажет Пономареву.

В нынешнем сезоне Роман провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. В активе защитника – 16 игр и один забитый мяч в футболке сборной Украины U-21.

Контракт Виталия истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.