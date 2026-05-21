Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Вы же понимаете, что это шутки? Я люблю его»

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы своей команды над ФК Чернигов (3:1) в финале Кубка Украины

– Побеждать классно, поднимать Кубок классно. Поэтому поздравляю всех болельщиков Динамо с победой, поздравляю болельщиков Чернигова с классным финалом. Они великие молодцы. И мы тоже молодцы, потому что довели этот турнир до логического завершения – я считаю, что мы закономерно победили в этом розыгрыше.

– Очень много говорили о вас и Чернигове. Заметили, что вы вместе с тренером Чернигова пошли к болельщикам команды-соперника. О чем говорили с ним?

– Да ни о чем особенно. Пошел поблагодарить болельщиков Чернигова, которые приехали свою команду. И их главный тренер попросил подойти к ним. В принципе, я и сам хотел это сделать, но подойти с главным тренером было более символично. Футбол – это, прежде всего, игра для болельщиков. Без них, без этой атмосферы не было бы всех эмоций.

- Когда вы забивали, радовались болельщики обеих команд…

– Это же хорошо (улыбается). Только я не радовался, потому что в противном случае меня бы просто не пустили потом в Чернигов. А поскольку я люблю свой город, то мне нельзя было радоваться, потому что потом просто на въезде встречали бы (смеется).

– Вы с отцом уже говорили?

– Пока не разговаривал. Думаю, после игры вернемся и позвоним друг другу. Вы же понимаете, что то, что я говорил, что не общаемся с ним из-за того, что он будет болеть за Чернигов, – это все шутки. Я люблю своего отца, у нас с ним дружеские отношения, и мы можем шутить по любым темам.

– Перед матчем мы разговаривали с главным тренером национальной сборной. И он сказал: «Пока Ярмоленко играет в футбол, он игрок национальной сборной Украины». Президент Динамо сказал, чтобы мы спросили Ярмоленко, сколько Андрей еще будет играть в футбол. Поэтому не можем не спросить…

– Пока не могу ничего вам сказать. Я хочу закончить этот чемпионат, сесть поговорить с супругой, принять для себя решение. Сделать это после того, как улягутся все эмоции.

- Перед матчем вы ходили по кругу вместе с Караваевым и Дубинчаком. О чем говорили?

– У нас просто есть с Карой ритуал, начали его делать еще во время ковидного Евро-2020. Мы так ходили по всем стадионам, где играли. Впервые прошлись – выиграли, потом перед каждым матчем это делали. А когда вместе начали играть в Динамо, то перед каждой игрой соблюдаем этот ритуал.

– Вы сегодня обошли Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров Кубка Украины. Что он вам говорил во время церемонии награждения?

– Ничего особенного, поздравил меня с победой. Сказал, что я молодец.

– Булаву дали ребята подержать?

– Да, держал. Кубок очень хороший, но тяжелый – нужна была помощь ребят, – сказал Андрей.