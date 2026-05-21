Суркис объяснил, когда Ярмоленко закончит карьеру: «Дай Бог, чтобы он...»

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем Андрее Ярмоленко. Функционер уверен, что Андрей будет играть, пока не побьет бомбардирский рекорд.

«Я понимаю, что Андрей Ярмоленко будет играть, пока не побьет бомбардирский рекорд. Дай Бог, чтобы он не побил его в матче против Кудровки, а то может закончить с футболом», – сказал Суркис.

В активе Андрея Ярмоленко 123 гола в Украинской Премьер-лиге. До рекорда вингера «бело-синих» осталось забить 2 мяча, а впереди у киевского Динамо матч против Кудровки (30 тур УПЛ).