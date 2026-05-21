  4. Экс-игрок Черноморца выиграл Кубок Чехии
21 мая 2026, 10:19 | Обновлено 21 мая 2026, 11:10
Экс-игрок Черноморца выиграл Кубок Чехии

Бывший игрок «Миная» и «Черноморца» Евгений Скиба стал обладателем почетного трофея в Чехии

21 мая 2026, 10:19 | Обновлено 21 мая 2026, 11:10
ФК Черноморец. Евгений Скиба

23-летний футболист Евгений Скиба, ныне выступающий в «Карвине», выиграл национальный Кубок Чехии, вместе со своими партнерами одолев в финальном матче «Яблонец» – 3:1.

В игре, которая проходила на нейтральном поле в городе Градец-Кралове, счет в первую четверть часа открыл «Яблонец», однако перед самым перерывом «Карвина» его сравняла, а в начале второго тайма вышла вперед. Жирную точку в финале команда Скибы поставила на 90-й минуте, сняв все вопросы о победителе.

Этот поединок стал дуэлью двух «украинских» клубов чешского футбола. Дело в том, что в составе «Яблонца» также играют два наших соотечественника – Эдуард Соболь и Самуэль Обинайя.

Евгений Скиба переехал в Чехию зимой этого года из «Черноморца». По неофициальной информации, сумма компенсации за игрока составила 150 тысяч евро.

Кубок Чехии. Финал. 20 мая

«Яблонец» – «Карвина» – 1:3

Видео голов и обзор матча

Андрей Писаренко
