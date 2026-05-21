ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно потерял одного из вице-капитанов
Виталий Бойко получил повреждение
Полузащитник ровенского Вереса Виталий Бойко получил серьезную травму в матче 29 тура УПЛ, где «волки» противостояли львовским Карпатам (0:2).
По информации клубной пресс-службы, после подробного медицинского обследования у Виталия Бойко диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Сейчас футболист готовится к операции и последующему восстановлению.
В нынешнем сезоне Виталий Бойко сыграл за Верес в чемпионате и Кубке Украины 29 матчей, забил 5 мячей и выполнил 2 результативных передачи. Бойко — один из вице-капитанов «волков».
