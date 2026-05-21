  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно потерял одного из вице-капитанов
21 мая 2026, 15:04 | Обновлено 21 мая 2026, 15:13
Виталий Бойко получил повреждение

НК Верес. Виталий Бойко

Полузащитник ровенского Вереса Виталий Бойко получил серьезную травму в матче 29 тура УПЛ, где «волки» противостояли львовским Карпатам (0:2).

По информации клубной пресс-службы, после подробного медицинского обследования у Виталия Бойко диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Сейчас футболист готовится к операции и последующему восстановлению.

В нынешнем сезоне Виталий Бойко сыграл за Верес в чемпионате и Кубке Украины 29 матчей, забил 5 мячей и выполнил 2 результативных передачи. Бойко — один из вице-капитанов «волков».

Виталий Бойко травма Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
