ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно потерял одного из вице-капитанов

Полузащитник ровенского Вереса Виталий Бойко получил серьезную травму в матче 29 тура УПЛ, где «волки» противостояли львовским Карпатам (0:2).

По информации клубной пресс-службы, после подробного медицинского обследования у Виталия Бойко диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Сейчас футболист готовится к операции и последующему восстановлению.

В нынешнем сезоне Виталий Бойко сыграл за Верес в чемпионате и Кубке Украины 29 матчей, забил 5 мячей и выполнил 2 результативных передачи. Бойко — один из вице-капитанов «волков».