Владимир БРАЖКО: «Мы выиграли Кубок – как здесь можно быть расстроенным?»

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко поделился эмоциями после победы над ФК Чернигов (3:1) в финале Кубка Украины.

– Ожидали ли, что «Чернигов» сегодня будет сопротивляться?

– Конечно. Никакой недооценки не было. Мы сами видели, как они сыграли с «Металлистом 1925», тогда соперник не реализовал свои моменты, а сегодня «Чернигов» забил нам и немного заставил нервничать. Поэтому во втором тайме, думаю, мы получились более заряженными. Были некоторые ошибки, но без них футбола не бывает. Главное, что победили.

– Когда «Чернигов» сравнял счет, не было ли мнений, что они могут повторить сценарий матча с «Металлистом 1925»?

– Во время игры думаешь только об игре и о том, что нужно делать в следующем эпизоде. Потому хорошо, что все сложилось именно так.

– Как вам новый Кубок?

– Необычный, интересный. Не могу сказать, труднее предыдущего, потому что тот я не держал в руках.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Атмосфера невероятная. Это финал. Я уже давно говорил, что очень хочется каждый год играть в таких матчах и испытывать такие эмоции.

– Вы огорчены, что в финале играли с «Черниговом», а не с «Металлистом 1925»?

– Мы выиграли Кубок – как здесь можно быть расстроенным?

– Что было в раздевалке? Что сказал тренер?

– Все праздновали, покричали, все и так все слышали. Все поздравляли друг друга с победой, ничего особенного. Все радуются, хорошее настроение, будем праздновать.

– Кого бы вы назвали лучшим игроком матча?

– Всю команду.

– Вы получили право выступать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. Она стартует довольно рано или уже думали об этом? Возможно, подготовку как-то будете корректировать?

– Это вопрос больше к тренеру. Нам скажут, когда собираемся, поедем на собрание и готовимся.

– Создается впечатление, что матч проходил в более дружеской атмосфере, чем, например, игры с «Шахтером». Ведь к «Чернигову» у вас хорошее отношение?

– На поле друзей нет, там все хотят победить. А уже после матча, конечно, все пожали друг другу руки, поздравили, поддержали, сфотографировались с теми, кто об этом просил. Мы говорили, что путь «Чернигова» – это невероятная история, почти сказка. Для них выход в финал очень большое событие. Поэтому хочу поблагодарить их — они молодцы.

– Вы выиграли Кубок Украины, какая теперь следующая цель?

– Последний матч с «Кудровкой».

– Как вообще можете оценить сезон?

– Я уже сказал: провалили еврокубки и чемпионат, – сказал Бражко.