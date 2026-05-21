Александр ПИХАЛЕНОК: «Это можно считать провалом. Это неудовлетворительно»

Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок поделился эмоциями после победы «бело-синих» над ФК Чернигов в финале Кубка Украины.

– Первый тайм был непростым, но мы одержали победу, потому эмоции очень положительные. Кто-то может сказать, что у нас был простой путь, но я бы с этим не согласился, ведь мы обыграли принципиального конкурента – «Шахтер». Поэтому наша победа в Кубке полностью заслужена.

– Удалось ли триумфом в Кубке Украины компенсировать неудачи в чемпионате?

– Возможно, немного удалось, но все равно для нас четвертое место неудовлетворительно. Даже второе или третье место можно считать провалом.

– Сегодня на трибунах было немало болельщиков. Что скажете о поддержке фанатов во время игры?

– Атмосфера была сегодня отличная, очень приятно играть. Благодарю наших болельщиков, которые приехали со всех уголков Украины. Эта победа для них.

– Как вам игралось против «Чернигова» сегодня?

– Это организованная команда. Они не хотели просто выбивать мяч вперед, а старались играть в качественный футбол. Мне это понравилось. Классно, что в Первой лиге есть команда, которая так играет.

– В конце первого тайма «Чернигов» имел возможность выйти вперед. Затаили дыхание в тот момент?

– Честно говоря, да, потому что если бы «Чернигов» забил, то дальше могло произойти все, что угодно.

– Вы добываете еще один трофей в составе «Динамо». Что испытываете в этот момент?

– Замечательные и положительные эмоции. Мы наслаждаемся моментом и радуемся.

– В следующем сезоне «Динамо» будет играть в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы. Уже думали об этом?

– На самом деле пока нет. Сначала нужно завершить этот сезон, а уже потом будем думать о следующем, – сказал Александр.