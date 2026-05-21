Маркевич обратился к игрокам ФК Чернигов после финала Кубка Украины
Специалист похвалил финалиста Кубка Украины
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил игроков ФК Чернигов после финального матча Кубка Украины (1:3) против киевского Динамо.
– Хочется поздравить ФК Чернигов – они дали бой и пытались сопротивляться киевскому Динамо, но класс игроков «бело-синих» значительно выше. Здесь все прогнозируемо, не могу сказать ничего особенного.
– Кого могли бы отметить в составе ФК Чернигов? Что вообще можете сказать об их кампании в Кубке Украины?
– Мне трудно выделить кого-то одного, но ребята – молодцы. Они старались и смогли дойти до финала Кубка Украины – это воспоминание останется на всю жизнь. Финал – есть финал. Романченко на всю жизнь запомнит этот гол в финале Кубка Украины. Они – молодцы. Динамо я желаю двигаться только вперед, но ясно, что нужно укреплять команду, – сказал Маркевич.
После финала Кубка Украины ФК Чернигов будет решать свои проблемы в первой лиге Украины. Подопечные Валерия Черного находятся в зоне переходных матчей и могут вылететь во Вторую лигу Украины.
