Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич обратился к игрокам ФК Чернигов после финала Кубка Украины
Кубок Украины
21 мая 2026, 11:38 | Обновлено 21 мая 2026, 11:45
845
0

Маркевич обратился к игрокам ФК Чернигов после финала Кубка Украины

Специалист похвалил финалиста Кубка Украины

21 мая 2026, 11:38 | Обновлено 21 мая 2026, 11:45
845
0
Маркевич обратился к игрокам ФК Чернигов после финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил игроков ФК Чернигов после финального матча Кубка Украины (1:3) против киевского Динамо.

– Хочется поздравить ФК Чернигов – они дали бой и пытались сопротивляться киевскому Динамо, но класс игроков «бело-синих» значительно выше. Здесь все прогнозируемо, не могу сказать ничего особенного.

– Кого могли бы отметить в составе ФК Чернигов? Что вообще можете сказать об их кампании в Кубке Украины?

– Мне трудно выделить кого-то одного, но ребята – молодцы. Они старались и смогли дойти до финала Кубка Украины – это воспоминание останется на всю жизнь. Финал – есть финал. Романченко на всю жизнь запомнит этот гол в финале Кубка Украины. Они – молодцы. Динамо я желаю двигаться только вперед, но ясно, что нужно укреплять команду, – сказал Маркевич.

После финала Кубка Украины ФК Чернигов будет решать свои проблемы в первой лиге Украины. Подопечные Валерия Черного находятся в зоне переходных матчей и могут вылететь во Вторую лигу Украины.

По теме:
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо
Ярмоленко стал самым возрастным обладателем КУ среди полевых игроков
Мирон Маркевич Чернигов Кубок Украины по футболу Динамо Киев Чернигов - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 09:51 11
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины

«Аль-Вахда» в ближайшее время завершит переговоры с тренером

Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 20 мая 2026, 16:50 4
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое

В далеком 2012 году Сергей Лащенко разбил будущего короля кикбоксинга

ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
Футбол | 21.05.2026, 10:36
ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21.05.2026, 08:44
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 9
Футбол
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
19.05.2026, 08:42 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем