«Просто сумасшедшая сборная». Александр Пихаленок назвал фаворита ЧМ-2026

Центральный полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира – 2026.

«Не знаю, не знаю. Мне очень нравится Франция, Англия. Давайте больше Франция, потому что я считаю, что у этой сборной 3-4 состава могут играть на чемпионате мира. Это просто безумная сборная», – сказал Пихаленок.

Чемпионат мира – 2026 начнется уже 11 июня. Французы на групповой стадии сыграют с Сенегалом, Ираком и Норвегией. Первые соперники англичан: сборные Хорватии, Ганы и Панамы.