  «Просто сумасшедшая сборная». Александр Пихаленок назвал фаворита ЧМ-2026
20 мая 2026, 23:33
«Просто сумасшедшая сборная». Александр Пихаленок назвал фаворита ЧМ-2026

Александр Пихаленок в восторге от игры французской сборной

УАФ. Александр Пихаленок

Центральный полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира – 2026.

«Не знаю, не знаю. Мне очень нравится Франция, Англия. Давайте больше Франция, потому что я считаю, что у этой сборной 3-4 состава могут играть на чемпионате мира. Это просто безумная сборная», – сказал Пихаленок.

Чемпионат мира – 2026 начнется уже 11 июня. Французы на групповой стадии сыграют с Сенегалом, Ираком и Норвегией. Первые соперники англичан: сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

Александр Пихаленок Динамо Киев сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Зараз йому лузери напихають за те, що наша збірна не вийшла на чемпіонат світу  напряму з групи  
