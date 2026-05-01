В Динамо сообщили, какой тренер нужен сборной Украины
Пихаленок назвал основные качества нового руководителя
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок назвал качества, которыми должен обладать новый главный тренер сборной Украины по футболу.
– Какой тренер нужен сборной Украины?
– С характером, эмоциональный.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
