  4. В Динамо сообщили, какой тренер нужен сборной Украины
Пихаленок назвал основные качества нового руководителя

ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок назвал качества, которыми должен обладать новый главный тренер сборной Украины по футболу.

– Какой тренер нужен сборной Украины?

– С характером, эмоциональный.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

