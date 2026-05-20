ПОНОМАРЕНКО: «Был разговор в перерыве, и вышли совсем с другим настроением»

Центральный нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко поделился эмоциями о победе над «Черниговом» в финале Кубка Украины (3:1).

«Первый тайм складывался хорошо, но, к сожалению, мы не могли забить. Их вратарь вторую игру подряд поймал отличный кураж. Было тяжело забить, но ничего. Был разговор в перерыве, и вышли совсем с другим настроением. Понимали, что мы не можем этот Кубок никому отдать, нужно побеждать. Мы сделали, наш капитан сделал дубль, большое ему спасибо. С отличным настроением возвращаемся домой и будем готовиться к следующему сезону.

Этот Кубок – это для нас глоток свежего воздуха, есть шансы пробиться в Лигу Европы. Будем все возможное для этого делать, чтобы в следующем сезоне представлять Украину в еврокубках. И дай Бог хорошо представлять, набирать зачетные баллы для Украины, чтобы все было хорошо.

В прошлом сезоне я почти не играл, иногда выходил на замену, а здесь уже полноценный игрок основного состава. Теперь это по-другому чувствую. Это уже второй мой трофей», – заявил Пономаренко.

20-летний форвард забил 23 мяча в 30 матчах сезона.