СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о развитии киевского клуба и заявил, что не планирует формировать команду за счет большого количества легионеров.

«Мы должны доверять ребятам. Будем доверять – получится очень хорошая команда. Мы не можем создавать сборную Бразилии – на это есть много причин: и финансовых, и потому, что мы – украинская команда. Мы – «Динамо» Киев, и будем строить команду из своих украинских ребят», – сказал Суркис.

Также президент клуба напомнил, что в финале Кубка Украины за «Динамо» сыграли сразу девять воспитанников клубной академии.