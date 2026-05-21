Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 20:27
Тренер – о доверии к молодежи

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о развитии киевского клуба и заявил, что не планирует формировать команду за счет большого количества легионеров.

«Мы должны доверять ребятам. Будем доверять – получится очень хорошая команда. Мы не можем создавать сборную Бразилии – на это есть много причин: и финансовых, и потому, что мы – украинская команда. Мы – «Динамо» Киев, и будем строить команду из своих украинских ребят», – сказал Суркис.

Также президент клуба напомнил, что в финале Кубка Украины за «Динамо» сыграли сразу девять воспитанников клубной академии.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Десь вже це все я чув... 25 років поспіль. Так здеградувати клуб треба ще постаратись
піздун будівельник
Гнать в шею всех иноземцев! А Ярмоленко родился в Ленинграде. Шо с этим делать?
