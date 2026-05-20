Экс-игрок сборной Украины: «Динамо в финале растратило кучу моментов»

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло динамовцам победить в финале Кубка Украины «Чернигов» – 3:1.

«Я не могу сказать, что «Чернигов» пробился в финал незаслуженно, хотя особенно в полуфинале – с «Металлистом 1925» фарт был на стороне «тигров». Но в этот раз явным фаворитом было «Динамо», слишком велика была разница в уровне подготовки, подбором исполнителей.

Однако это не испугало черниговцев, которые оказывали достойное сопротивление и смело могут записать себе в актив первый тайм, завершившийся вничью. Тем не менее, не стоит искать логики в футболе, ведь едва ли не первый удар номинальных хозяев в створ ворот киевлян оказался результативным.

В конце концов, гости в этом сами виноваты, ведь не только не сохранили свои владения нетронутыми, но и растратили кучу голевых моментов.

Однако после перерыва все стало на свои места. Динамовцы были мотивированы и очень хотели завоевать право выступать в Лиге Европы и, завладев Кубком, улучшить клубный имидж после неудач в УПЛ и на международной арене. Подопечные Игоря Костюка легко могли довести дело до разгрома, но думаю, что и итог – 3:1 их устраивал.

Кстати, динамовцы при определенном стечении обстоятельств еще могут взойти на пьедестал почета чемпионата, а «Чернигову» после исторического выступления в розыгрыше Кубка Украины следует постараться сохранить «прописку» в Первой лиге».

