Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко назвал человека, который решит его будущее. Это не Суркис
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 23:27 |
286
0

Ярмоленко назвал человека, который решит его будущее. Это не Суркис

Андрей примет решение вместе с женой

21 мая 2026, 23:27 |
286
0
Ярмоленко назвал человека, который решит его будущее. Это не Суркис
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко после победы в Кубке Украины над «Черниговом» (3:1) поделился мыслями о своём будущем.

– Перед матчем мы разговаривали с главным тренером национальной сборной. И он сказал: «Пока Ярмоленко играет в футбол, он является игроком национальной сборной Украины». Президент «Динамо» сказал, чтобы мы спросили у Ярмоленко, сколько Андрей еще будет играть в футбол. Поэтому не можем не спросить…

– Пока не могу ничего вам сказать. Я хочу закончить этот чемпионат, сесть поговорить с женой, принять для себя решение. Сделать это после того, как улягутся все эмоции.

По теме:
«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана
Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины
Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21 мая 2026, 08:44 11
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб

Артем может перейти в «Ювентус»

Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Футбол | 21 мая 2026, 08:03 2
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины

Киевляне победили в финале «Чернигов»

Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Футбол | 21.05.2026, 17:34
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Футбол | 21.05.2026, 23:22
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 10
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 84
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 10
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем