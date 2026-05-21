Ярмоленко назвал человека, который решит его будущее. Это не Суркис

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко после победы в Кубке Украины над «Черниговом» (3:1) поделился мыслями о своём будущем.

– Перед матчем мы разговаривали с главным тренером национальной сборной. И он сказал: «Пока Ярмоленко играет в футбол, он является игроком национальной сборной Украины». Президент «Динамо» сказал, чтобы мы спросили у Ярмоленко, сколько Андрей еще будет играть в футбол. Поэтому не можем не спросить…

– Пока не могу ничего вам сказать. Я хочу закончить этот чемпионат, сесть поговорить с женой, принять для себя решение. Сделать это после того, как улягутся все эмоции.