Ярмоленко назвал человека, который решит его будущее. Это не Суркис
Андрей примет решение вместе с женой
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко после победы в Кубке Украины над «Черниговом» (3:1) поделился мыслями о своём будущем.
– Перед матчем мы разговаривали с главным тренером национальной сборной. И он сказал: «Пока Ярмоленко играет в футбол, он является игроком национальной сборной Украины». Президент «Динамо» сказал, чтобы мы спросили у Ярмоленко, сколько Андрей еще будет играть в футбол. Поэтому не можем не спросить…
– Пока не могу ничего вам сказать. Я хочу закончить этот чемпионат, сесть поговорить с женой, принять для себя решение. Сделать это после того, как улягутся все эмоции.
If you found an error, please
