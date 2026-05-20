  4. ВИДЕО. Ярмоленко поблагодарил фанов Чернигова после победы в Кубке Украины
ВИДЕО. Ярмоленко поблагодарил фанов Чернигова после победы в Кубке Украины

Лидер Динамо выразил уважение болельщикам соперника

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

36-летний вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после победы в финале Кубка Украины над «Черниговом» (3:1) подошёл к трибуне болельщиков команды-соперника.

Лидер «бело-синих» поаплодировал черниговцам, поблагодарив их за поддержку. Эпизод попал на видео. Его опубликовал у себя в Telegram спортивный комментатор Виталий Волочай.

Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. На юношеском уровне Андрей выступал за местные команды «Десна» и «Юность».

Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
Андрієві можна лише поаплодувати. Справжня легенда і справжня Людина. Приклад для молоді і гравців інших клубів.
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
