ВИДЕО. Ярмоленко поблагодарил фанов Чернигова после победы в Кубке Украины
Лидер Динамо выразил уважение болельщикам соперника
36-летний вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после победы в финале Кубка Украины над «Черниговом» (3:1) подошёл к трибуне болельщиков команды-соперника.
Лидер «бело-синих» поаплодировал черниговцам, поблагодарив их за поддержку. Эпизод попал на видео. Его опубликовал у себя в Telegram спортивный комментатор Виталий Волочай.
Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. На юношеском уровне Андрей выступал за местные команды «Десна» и «Юность».
