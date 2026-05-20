ВИДЕО. Ярмоленко поблагодарил фанов Чернигова после победы в Кубке Украины

36-летний вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после победы в финале Кубка Украины над «Черниговом» (3:1) подошёл к трибуне болельщиков команды-соперника.

Лидер «бело-синих» поаплодировал черниговцам, поблагодарив их за поддержку. Эпизод попал на видео. Его опубликовал у себя в Telegram спортивный комментатор Виталий Волочай.

Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. На юношеском уровне Андрей выступал за местные команды «Десна» и «Юность».