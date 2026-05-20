Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция Динамо на победу в Кубке Украины
Кубок Украины
20 мая 2026, 20:39 | Обновлено 20 мая 2026, 21:17
1924
5

ФОТО. Реакция Динамо на победу в Кубке Украины

Голы Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко принесли трофей столичной команде

20 мая 2026, 20:39 | Обновлено 20 мая 2026, 21:17
1924
5 Comments
ФОТО. Реакция Динамо на победу в Кубке Украины

Закончился финальный матч Кубка Украины между «Черниговом» и «Динамо». Команда Игоря Костюка не реализовала очень много моментов, но после перерыва все же дожала перволигового соперника и победила со счетом 3:1.

У победителей дублем отличился Виталий Буяльский, и еще один гол забил Андрей Ярмоленко. У соперника после подачи со штрафного удачно сыграл головой Анатолий Романченко.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Вашему вниманию предлагаем фото после финального свистка арбитра.

ФОТО. Реакция Динамо на победу в Кубке Украины

РЕКЛАМА
21+
ООО «ГГБЭТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

По теме:
ВИДЕО. Мурашки по коже. Фанаты Динамо исполняют «Червону руту» после финала
ВИДЕО. Ярмоленко поблагодарил фанов Чернигова после победы в Кубке Украины
Львов стал 5-м городом, в котором Динамо победило в финале Кубка Украины
Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Чернигов - Динамо
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20 мая 2026, 10:40 23
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном

Шевченко нравится Забарный

Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Футбол | 20 мая 2026, 09:53 4
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону

Цыганков летом покинет клуб

Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Футбол | 20.05.2026, 16:24
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20.05.2026, 16:51
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Динамо сыграет в Лиге Европы 2026/27. Известны потенциальные соперники
Футбол | 20.05.2026, 20:11
Динамо сыграет в Лиге Европы 2026/27. Известны потенциальные соперники
Динамо сыграет в Лиге Европы 2026/27. Известны потенциальные соперники
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ви напевно бачите розпач редакції спорт.юа з приводу того, що Динамо таки взяло Кубок України? Якщо хто не бачить прохання порівняти фото з вчорашньої нічиї Борнмута і МС і реакції гравців Арсеналу.
А тут просто рандомні фото надали, ну і кло.ни...
Ответить
+3
Ну справді смішно.Руслан Поліщук просто геній . Так як він ну хто ще відзначить перемогу Динамо
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
невдахи насилу пробилися до кубків 
Ответить
-3
У наш час глузували-" Радощів повні рейтузи" ! Перемогли супер команду! На радощі сюрькям.
Ответить
-4
Популярные новости
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 17
Бокс
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 19
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем