Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что после победы в Кубке Украины получил поздравления от Андрея Шевченко.

– Вы сегодня обошли Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров Кубка Украины. Что он вам говорил во время церемонии награждения?

– Ничего особенного, поздравил меня с победой. Сказал, что я молодец.

Андрей Ярмоленко забил свой 22-й гол в Кубке Украины в финале против «Чернигова», обогнал Андрея Шевченко в историческом рейтинге бомбардиров и сравнялся с Александром Паляницей на третьей позиции.