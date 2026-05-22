Украина. Премьер лига22 мая 2026, 07:42 |
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Вингер опередил легендарного нападающего в списке лучших бомбардиров Кубка Украины
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что после победы в Кубке Украины получил поздравления от Андрея Шевченко.
– Вы сегодня обошли Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров Кубка Украины. Что он вам говорил во время церемонии награждения?
– Ничего особенного, поздравил меня с победой. Сказал, что я молодец.
Андрей Ярмоленко забил свой 22-й гол в Кубке Украины в финале против «Чернигова», обогнал Андрея Шевченко в историческом рейтинге бомбардиров и сравнялся с Александром Паляницей на третьей позиции.
