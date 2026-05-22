Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 07:42 |
1045
0

Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд

Вингер опередил легендарного нападающего в списке лучших бомбардиров Кубка Украины

22 мая 2026, 07:42 |
1045
0
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что после победы в Кубке Украины получил поздравления от Андрея Шевченко.

– Вы сегодня обошли Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров Кубка Украины. Что он вам говорил во время церемонии награждения?

– Ничего особенного, поздравил меня с победой. Сказал, что я молодец.

Андрей Ярмоленко забил свой 22-й гол в Кубке Украины в финале против «Чернигова», обогнал Андрея Шевченко в историческом рейтинге бомбардиров и сравнялся с Александром Паляницей на третьей позиции.

По теме:
Легенда Динамо: «Нужно понимать, какую задачу перед ним поставит Суркис»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
ВИДЕО. Футболист Динамо снимается в смешных рилсах
Андрей Шевченко Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко Чернигов - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21 мая 2026, 08:44 11
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб

Артем может перейти в «Ювентус»

Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 22:42 4
Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины
Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины

Андрей Борячук не останется в «Эпицентре»

Шахтер проиграл, Степаненко завершил карьеру, дубль Сикана, титул Роналду
Футбол | 22.05.2026, 05:00
Шахтер проиграл, Степаненко завершил карьеру, дубль Сикана, титул Роналду
Шахтер проиграл, Степаненко завершил карьеру, дубль Сикана, титул Роналду
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Футбол | 21.05.2026, 08:03
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 18
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем