  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Этот футболист вообще капец. Пусть учатся»
22 мая 2026, 21:22 |
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Этот футболист вообще капец. Пусть учатся»

Артем – о финале Кубка Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский оценил финальный матч Кубка Украины против «Чернигова» (3:1).

– Артем, как тебе финал?

– Приехал посмотреть финал к Алиичу на Оболонь и еще раз убедился, что опытные футболисты решают. Решают! Просто берут и решают, как бы их там ни «ковали» и как бы к ним ни относились.

Буяльский... ну это просто запредельно. Герой матча! А какой же красавец Ярмоленко, что забил! Вспомните, как Андрюха под проливным дождем с «Кривбассом» вышел и сделал игру... Это просто показатель характера взрослых парней. Молодежь «Динамо» пусть на них смотрит и учится. Даже не столько каким-то сугубо футбольным навыкам, сколько характеру.

Я, честно говоря, даже немного удивился, как динамовцы слишком эмоционально радовались голам – будто забивали «Шахтеру» в финале в Донецке. Значит, этот матч для них был действительно очень важным.

Молодцы! Киев – с Кубком! От души поздравляю «Динамо», поздравляю Игоря Михайловича Суркиса, Григория Михайловича. Это очень важный трофей, особенно в этом году.

– Кстати, о чем вы с Кентом говорили после первого тайма, когда счет был 1:1?

– Мы пошли покурить iQOS, Алиич говорит: «Ну что это такое?». Я ответил: «Успокойся, все будет нормально, выиграем». Так и случилось. Так что еще раз: «Динамо» с победой и заслуженным Кубком! Сейчас буду писать, поздравлять ребят.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Налиев и Похмилевский - два интеллектуала!!
